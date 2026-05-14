APEC Üst Düzey Yetkililer Toplantısı Shanghai\'da

14.05.2026 15:51
Çin, 18-19 Mayıs'ta APEC toplantısını düzenleyecek, işbirliği ve zirveye hazırlık yapılacak.

BEİJİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- 2. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Üst Düzey Yetkililer Toplantısı, 18-19 Mayıs tarihlerinde APEC dönem başkanlığını üstlenen Çin'in Shanghai kentinde düzenlenecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun perşembe günkü basın toplantısında konuyla ilgili bir soruyu yanıtlarken, katılımcıların toplantı vesilesiyle APEC'in yılın ilk yarısında sergilediği işbirliğini değerlendireceklerini, işbirliğinin ilk somut sonuçlarını elde edeceklerini ve yılın ikinci yarısında gerçekleştirilecek liderler zirvesinin tüm etkinlik ve sonuçlarına yönelik sağlam bir zemin hazırlayacaklarını belirtti.

Guo, üst düzey yetkililer toplantısı öncesinde, 11-17 Mayıs tarihlerinde çeşitli komite ve çalışma gruplarının ticaret ve yatırım, ekonomik ve teknolojik işbirliği, kadın, telekomünikasyon ve gıda güvenliği gibi alanları kapsayan 40'a yakın toplantı düzenleyeceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

