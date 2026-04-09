APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek

Üye Girişi
Son Dakika Logo

09.04.2026 00:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stardart dışı olarak bilinen APP plakalar ile ilgili alınan yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun APP plakalarda sorumluluğu tanındı. APP plakaları federasyonun ücretsiz değiştirileceği belirtilirken, plaka basım belgesi istemeden yenisi verilecek.

APP PLAKAYI, FEDERASYON ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRECEK

APP PLAKA KULLANMAYA DEVAM EDENLERE AĞIR PARA CEZALARI KESİLECEK

Yeni madde şöyle: “Plaka basmaya yetkili kuruluş tarafından bu Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka basıldığının trafik kolluğu tarafından tespiti halinde, tescil plakasının tekrar basımı için plaka basım talep belgesi aranmaz. Bahse konu plakalar, plaka basmaya yetkili kuruluş tarafından herhangi bir ücret talep edilmeksizin değiştirilir.”

Standartlara uymayan APP plaka kullanmaya devam eden sürücüler, trafik denetimlerinde ağır para cezalarıyla karşılaşabileceği gibi araçları muayeneden de geçemeyecek. 

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 00:29:18. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.