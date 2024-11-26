Apple 2024 Yılın Uygulaması Adaylarını Duyurdu

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SAN FRANCISCO, 26 Kasım (Xinhua) -- Apple, 2024 yılı için "iPhone Yılın Uygulaması" ödülüne aday gösterilen uygulamaları duyurdu. Şirketin pazartesi günü açıkladığı uygulamalar, daha çok iPhone kullanıcılarına belirli görevlerde destek olan geleneksel iOS uygulamalarından oluşuyor. Bu yılın finalistleri arasında profesyonel video kaydına yönelik Kino, koşu planlarını kişiselleştirmede kullanılan Runna ve seyahat organizasyonuna yardımcı olan Tripsy de yer alıyor.

Öte yandan fotoğraf ve video oluşturmada yapay zekayı kullanan uygulamalar, ChatGPT, Anthropic'in Claude uygulaması ve Microsoft'un Copilot uygulaması gibi yapay zeka uygulamaları, "iPhone Yılın Uygulaması" finalistleri olarak aday gösterilmedi. Apple'ın uygulama ve oyunlardan oluşan 45 adaylı listesinde, sadece birkaç tane yapay zeka tabanlı uygulama bulunuyor.