Apple'a coğrafi engelleme uyarısı

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BRÜKSEL, 13 Kasım (Xinhua) -- Avrupa Komisyonu, ABD'li teknoloji devi Apple'ın kullanıcıların coğrafi konumlarına göre içerik sınırlandırması yapan medya hizmetindeki potansiyel olarak yasaklanmış coğrafi engelleme (geo-blocking) uygulamalarını düzeltmemesi halinde üye devletlerin ulusal makamlarının Apple'a karşı harekete geçebileceğini söyledi.

Komisyon, salı günü yaptığı açıklamada App Store, Apple Arcade, Music, iTunes Store, Books ve Podcasts gibi Apple'ın sunduğu bazı hizmetlerde potansiyel olarak yasaklanmış çok sayıda uygulama tespit ettiklerini belirtti. Apple, kullanıcılarını ülkeye özgü ara yüzler ve ödeme yöntemleriyle sınırlandırıyor ve diğer Avrupa Birliği ülkelerinden uygulama indirmelerini engelliyor.

Komisyon, Apple'dan bu konuların çözüme kavuşturulmasına yönelik taahhütlerini belirtmesini istedi. 2018 tarihli coğrafi konumlara göre içerik sınırlandırma yönetmeliği, AB ve Avrupa Ekonomik Alanı'nda mal ve hizmetlere erişimi iyileştirmeyi amaçlıyor.

Komisyon, geçen hafta Apple'ın iPadOS adlı işletim sisteminin AB'nin Dijital Pazarlar Yasası'na uyup uymadığını değerlendireceğini duyurmuştu.