Apple, Alibaba ile Yapay Zeka Anlaşması Yaptı - Son Dakika
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Apple, Alibaba ile Yapay Zeka Anlaşması Yaptı

Apple, Çin'de yapay zeka hizmetleri için Alibaba ile anlaştı. iPhone satışları düşüşte.

14.02.2025 11:17
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ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın, Çin'de sattığı iPhone'larda yapay zeka hizmetlerinin kullanılabilmesi için Çinli teknoloji şirketi Alibaba ile anlaşmaya vardığı bildirildi.

Alibaba'nın sahibi olduğu South China Morning Post gazetesinin şirket içi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Apple, "Apple Intelligence" adını verdiği üretken yapay zeka hizmetlerini Çin'de sunabilmek için Alibaba'nın "Qwen" yapay zeka modelini kullanacak.

Çin'de düzenleyici kurumlar, yalnızca Çin ana karasındaki şirketler tarafından geliştirilen yapay zeka hizmetinin kullanılmasına onay veriyor. Bu sebeple Apple kendi geliştirdiği yapay zeka modelini kullanamıyor.

Şirketin daha önce Çin'de yapay zeka entegrasyonu için ülkenin en büyük internet ve teknoloji şirketlerinden Baidu, ByteDance ve Tencent ile görüşmeler yaptığı bildirilmişti.

Anlaşmanın, Apple'ın Çin pazarındaki satışların düşüşte olduğu bir döneme denk gelmesi dikkati çekiyor. Şirketin Çin'de iPhone satışları 2024'te önceki yıla göre yüzde 17 azalmıştı.

Apple'ın Çin'in akıllı telefon pazarındaki payı Vivo ve Huawei gibi yerli şirketlerin gerisinde kalmıştı.

Kaynak: AA

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