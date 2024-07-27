Apple COO Jeff Williams, Çin'in imalat sanayisindeki gelişmeyi övdü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Apple COO Jeff Williams, Çin'in imalat sanayisindeki gelişmeyi övdü

Apple COO Jeff Williams, Çin\'in imalat sanayisindeki gelişmeyi övdü

Apple'ın Operasyon Direktörü (COO) Jeff Williams, Çin'in imalat sanayisindeki gelişmeye övgüde bulunarak, manuel üretim hatlarından gelişmiş fabrikalara geçişi 'heyecan verici' olarak nitelendirdi. Williams, Apple'ın en büyük 187 tedarikçisinden 157'sinin Çin'de üretim faaliyeti yürüttüğünü söyledi. Guangdong eyaleti, küresel bir bilimsel ve teknolojik güç merkezi haline gelmeye çalışarak gelişti ve 75.000'den fazla yüksek teknoloji işletmesine ev sahipliği yapıyor.

27.07.2024 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GUANGZHOU, 27 Temmuz (Xinhua) -- Apple'ın Operasyon Direktörü (COO) Jeff Williams, Çin'in imalat sanayisindeki gelişmeye övgüde bulunarak, manuel üretim hatlarından gelişmiş fabrikalara geçişi "heyecan verici" olarak nitelendirdi.

Williams, Perşembe günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bir Apple tedarikçisi olan Lingyi iTECH'in fabrikasını ziyaret ederken karşılaştığı otomasyon ve akıllı üretim düzeyinden çok etkilendiğini belirtti.

Williams, Apple'ın en büyük 187 tedarikçisinden 157'sinin Çin'de üretim faaliyeti yürüttüğünü söyledi.

Williams, Apple'ın Çin pazarına ilk girdiğinde faaliyetlerinin temel üretimle sınırlı olduğunu, şirketin Çin'deki varlığının artık perakende, araştırma ve geliştirme ve kapsamlı bir tedarik zinciri ağını kapsadığını hatırlattı.

"Ürünleri giderek daha fazla teknolojiyle entegre ederek yıllar içinde geçirdiğimiz evrimi görmek ve bunun yalnızca, Çin'dekiler de dahil olmak üzere ortaklarımızla birlikte gördüğümüz üretimdeki ilerlemelerle mümkün olduğunu görmek şaşırtıcı" dedi.

Başlangıçta bir "dünya fabrikası" olarak ortaya çıkan Guangdong, o zamandan beri küresel bir bilimsel ve teknolojik güç merkezi haline gelmeye çalışarak gelişti. Eyalet, elektrikli araç üreticisi BYD, drone öncüsü DJI ve akıllı cihaz sağlayıcısı Honor gibi dünya standartlarında şirketler de dahil olmak üzere 75.000'den fazla yüksek teknoloji işletmesine ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Xinhua

Guangdong, Operasyon, Apple, Yerel Haberler, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Apple COO Jeff Williams, Çin'in imalat sanayisindeki gelişmeyi övdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:55 Ankara’da kritik ziyaret Erdoğan-Esad görüşmesinin yeri ve zamanı belirlendi Ankara'da kritik ziyaret! Erdoğan-Esad görüşmesinin yeri ve zamanı belirlendi
09:51 ÖTV ayarı fiyatları nasıl etkileyecek İşte otomobil almak isteyenleri cezbedecek düşüş ÖTV ayarı fiyatları nasıl etkileyecek? İşte otomobil almak isteyenleri cezbedecek düşüş
09:14 Bursa’da Metro Raylarında Yürüyen Vatandaş Korku Dolu Anlar Yaşattı Bursa'da Metro Raylarında Yürüyen Vatandaş Korku Dolu Anlar Yaşattı
07:55 Kavuran sıcaklar devam ederken 14 kent için sağanak uyarısı Kavuran sıcaklar devam ederken 14 kent için sağanak uyarısı
10:58 Telefonu öldürüldüğü yerden bin kilometre uzakta bulundu Katili yakalatan korkunç detay Telefonu öldürüldüğü yerden bin kilometre uzakta bulundu! Katili yakalatan korkunç detay
10:36 ABD’de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu ABD'de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu
10:08 Aras Bulut İynemli’nin Deha’daki partneri Devrim Özkan yerine Ahsen Eroğlu oldu Aras Bulut İynemli'nin Deha'daki partneri Devrim Özkan yerine Ahsen Eroğlu oldu
09:23 Cinnet getirip akrabalarını öldürdü Şüphelinin 20 yıl önce yaptığı tüyler ürpertti Cinnet getirip akrabalarını öldürdü! Şüphelinin 20 yıl önce yaptığı tüyler ürpertti
08:41 Katı kişilik sendromuyla mücadele eden Celine Dion, 2024 Paris Olimpiyatları’nda sahne aldı Katı kişilik sendromuyla mücadele eden Celine Dion, 2024 Paris Olimpiyatları'nda sahne aldı
08:17 Siirt’te sözde üst düzey 4 terörist etkisiz hale getirildi Siirt'te sözde üst düzey 4 terörist etkisiz hale getirildi
07:48 Boşanacağı konuşulan Ebru Gündeş’ten fotoğraflı yalanlama geldi Boşanacağı konuşulan Ebru Gündeş'ten fotoğraflı yalanlama geldi
07:30 İstanbul hafta sonuna yağmurla uyandı İstanbul hafta sonuna yağmurla uyandı
04:34 Yaptığı kazayı inkar etti Uyanık sürücünün oyunu polis engeline takıldı Yaptığı kazayı inkar etti! Uyanık sürücünün oyunu polis engeline takıldı
02:05 Elektrik faciası davasında genel müdür ve yardımcıları için mahkemeden karar Elektrik faciası davasında genel müdür ve yardımcıları için mahkemeden karar
23:59 Beyazıt’ta tramvayın altında kalan kişi yaşamını yitirdi Beyazıt'ta tramvayın altında kalan kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 10:46:08. #1.12#
SON DAKİKA: Apple COO Jeff Williams, Çin'in imalat sanayisindeki gelişmeyi övdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement