Araba Lastiklerini Kesmekten Gözaltına Alınan Kadın Akıl Hastanesi'ne Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Araba Lastiklerini Kesmekten Gözaltına Alınan Kadın Akıl Hastanesi'ne Sevk Edildi

Araba Lastiklerini Kesmekten Gözaltına Alınan Kadın Akıl Hastanesi\'ne Sevk Edildi

Muğla'da, 9 aracın lastiklerini kestiği gerekçesiyle gözaltına alınan 52 yaşındaki kadın, bipolar hastası olduğu için hastanede gözlem altına alındı.

16.01.2025 12:09  Güncelleme: 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MUĞLA'da 9 aracın lastiklerini kestiği gerekçesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Fatma D.'nin (52), bipolar hastası ve akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle hastanede gözlem altına alınmasına karar verildi.

Yatağan ilçesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı ve çevresinde, 12 Ocak'ta park halindeki araçların lastiklerinin kesildiğini fark eden sürücüler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, şüpheli Fatma D.'nin elindeki bıçakla 9 aracın lastiklerini kestiği tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Fatma D.'yi ilçe merkezinde dün gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından Fatma D. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Fatma D.'nin bipolar hastası ve akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına karar verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Hukuk, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Araba Lastiklerini Kesmekten Gözaltına Alınan Kadın Akıl Hastanesi'ne Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:01 ’’Aktif siyaseti bırakacağım’’ diyen Soylu planını açıkladı ''Aktif siyaseti bırakacağım'' diyen Soylu planını açıkladı
15:23 Süper Lig’de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak Süper Lig'de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak
14:47 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
13:48 Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı
22:29 Cristiano Ronaldo’ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
22:09 Joe Biden’dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi
21:50 İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray’a Wilfried Zaha piyangosu vurdu İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray'a Wilfried Zaha piyangosu vurdu
21:47 21 yıl sonra kritik ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara’da konuk edecek 21 yıl sonra kritik ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuk edecek
21:42 RTÜK, Zahide Yetiş’in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı RTÜK, Zahide Yetiş'in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 16:50:31. #1.11#
SON DAKİKA: Araba Lastiklerini Kesmekten Gözaltına Alınan Kadın Akıl Hastanesi'ne Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.