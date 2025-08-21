Araban'da 1500 Aileye Eğitim Yardımı

Gaziantep'in Araban ilçesinde, kaymakamlık 1500 ihtiyaç sahibi aileye maddi destek yardımında bulunacak.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kaymakamlığımız tarafından 2025-2026 yılı eğitim öğretim döneminde çocuklarımızın kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak üzere 3294 Sayılı Kanun kapsamında muhtaçlık kriterini sağlayan bin 500 ailemize kişi başı nakdi 3 bin lira olmak üzere toplam 4,5 milyon lira eğitim yardımı yapılacak olup, başvurular 25 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında alınacaktır."