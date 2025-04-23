Araban\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Araban Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunulmasıyla başladı.

Ardından Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda devam eden program, şiirlerin okunması, öğrenci korosu, yarışmalar, halk oyunları, ödül töreni ve resim sergisinin ziyaretiyle devam etti.

Programa, Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, ilçe protokolü üyeleri, daire amirleri, STK temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.