Araban'da Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Güncel

Gaziantep'in Araban ilçesinde, cadde ve sokaklarda asfalt çalışması devam ediyor.

Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde yapılan doğalgaz çalışmaları nedeniyle kilit taşı olan yollarda bozulmalar olduğu belirterek, asfaltlama çalışması yaptıklarını söyledi.

Özdemir, çalışmaların Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle aralıksız devam ettiğini ekledi.