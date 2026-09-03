Araban'daki 58 okul yeni eğitim yılına hazır, 8 bin öğrenci için çalışmalar tamam - Son Dakika
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Araban'daki 58 okul yeni eğitim yılına hazır, 8 bin öğrenci için çalışmalar tamam

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Araban İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Alçık, ilçe genelindeki 58 okulun 2026-2027 eğitim öğretim yılına hazır olduğunu bildirdi. Alçık, 500 öğretmen ve idarecinin görev yaptığı okullarda yaklaşık 8 bin öğrencinin eğitim ortamlarının en iyi şekilde hazırlandığını belirtti.

Araban İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Alçık, ilçe genelindeki 58 okulun 2026-2027 eğitim öğretim yılına hazır olduğunu bildirdi.

Alçık, ilçedeki Şeyh Mehmet Besime Öztürk Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarını yerinde inceledi, okul yöneticilerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Alçık, ilçedeki 58 okulda görev yapan 500 öğretmen ve idareci ile yaklaşık 8 bin öğrencinin eğitim ortamlarının en iyi şekilde hazırlanması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Alçık, "Tüm okullar, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için hazır. Okul yöneticileri ve öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar dilerim." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Araban'daki 58 okul yeni eğitim yılına hazır, 8 bin öğrenci için çalışmalar tamam - Son Dakika

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