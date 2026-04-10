Araç Muayene İstasyonu'nda İdari Soruşturma Tamamlanıyor

10.04.2026 11:06
Polis memuru Melih Okan Keskin'in ölümünün ardından başlatılan soruşturma raporu hazırlanıyor.

(ANKARA)Haber: Olcay AYDİLEK

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, TÜVTÜRK Ankara İvedik Araç Muayene İstasyonu'nda polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürülmesinin ardından başlattığı idari soruşturmada sona gelindi. İki başmüfettiş ve üç denetçi tarafından yürütülen inceleme kapsamında hazırlanan raporun birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor. Raporda, araç muayene istasyonlarının işleyişine ilişkin "iyileştirici" önerilere yer verileceği belirtiliyor.

Ankara İvedik Araç Muayene İstasyonu'nda 2 Şubat 2026'da çıkan kavgada polis memuru Melih Okan Keskin hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlatırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da sürecin aydınlatılması amacıyla iki başmüfettiş ve üç denetçi görevlendirdi. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame kapsamında kavgaya karıştığı belirtilen dört sanık, "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 14'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Gözler Bakanlık raporunda...

Bakanlık tarafından görevlendirilen müfettişlerin iki ayı aşkın süredir yürüttüğü incelemelerde sona gelindi. İstasyonda yapılan denetim ve incelemelerin ardından yazım aşamasına geçilen raporun kısa süre içinde tamamlanması öngörülüyor.

Raporda, benzer olayların tekrar yaşanmaması için araç muayene istasyonlarının günlük işleyişi ve denetimine ilişkin çeşitli önerilerin yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu kapsamda, teknik personel ile araç sahiplerinin doğrudan temas kuramayacağı bir muayene sürecinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Araç sahiplerinin yalnızca bilgilendirme ve yönlendirme amacıyla görevli personelle muhatap olacağı bir model üzerinde duruluyor.

Ayrıca vatandaşların araç muayene alanına girişlerinin tamamen sınırlandırılabileceği yeni bir yapının da değerlendirildiği belirtiliyor. Denetim mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik ek adımların da raporda yer alabileceği kaydediliyor.

Kart komisyonu tartışması

Öte yandan, TÜVTÜRK istasyonlarında kredi kartıyla yapılan araç muayene ödemelerinde "hizmet bedeli" veya "kredi kartı tahsilat farkı" adı altında ek ücret alınması da kamuoyunda tartışma konusu olmaya devam ediyor.

TÜVTÜRK'ün mevcut sözleşmesinin gelecek yıl sona ereceği, araç muayene hizmetlerinin ise MOI Ortak Girişim Grubu tarafından 15 Ağustos 2027 itibarıyla devralınacağı bildirildi. Yeni işletme döneminde kredi kartı komisyonu alınmayacağı ifade ediliyor.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
