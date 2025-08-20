Araç Yakan Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Araç Yakan Kişi Tutuklandı

20.08.2025 13:56
Adalet Bakanı Tunç, TBMM önünde araç yakan hakkında tutuklama kararı verildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çankaya'da araç yakan kişi hakkında tutuklama kararı verildiğini belirterek, "Türk Ceza Kanunu'nun topluma karşı suçlar kısmında yer alan ve genel tehlike yaratan suçlar kapsamında değerlendirilen bu fiillerde, caydırıcılığın sağlanması, kamu düzeninin korunması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin temini için kararlılıkla hareket edilmektedir." ifadesini kullandı.

Tunç, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aracını ateşe veren şahıs hakkında, yürütülen soruşturma kapsamında Türk Ceza Kanunu'nun 170/1-a maddesi gereğince 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan yangın çıkarma fiili nedeniyle tutuklama kararı verilmiştir. Türk Ceza Kanunu'nun topluma karşı suçlar kısmında yer alan ve genel tehlike yaratan suçlar kapsamında değerlendirilen bu fiillerde, caydırıcılığın sağlanması, kamu düzeninin korunması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin temini için kararlılıkla hareket edilmektedir."

Kaynak: AA

