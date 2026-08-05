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Araç Yangın Riskine Dikkat!

Araç Yangın Riskine Dikkat!
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Prof. Dr. Atmaca, yakıtlı araçlardaki kaçakların ve yaz aylarında uyarıların dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

AKDENİZ Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. İbrahim Atmaca, "Yakıtlı araçlarda motor, yakıt hortumları veya yakıt sistemindeki kaçaklar yangın açısından risk oluşturabiliyor. Herhangi bir uyarıyı 'bir şey olmaz' diyerek göz ardı etmeden en kısa sürede yetkili servise başvurmalıdır" dedi.

Hava sıcaklıklarının arttığı yaz aylarında, periyodik bakımları aksatılmayan araçlarda yangın riskinin önemli ölçüde azaldığı belirtiliyor. Yakıtlı araçlarda yakıt sistemi ve motor kaynaklı kaçaklar, elektrikli araçlarda ise batarya yönetim sistemi uyarılarının dikkate alınması gerektiği vurgulanırken; araç içinde çakmak, parfüm ve deodorant gibi yüksek sıcaklıktan etkilenebilecek ürünlerin bırakılmaması önerildi.

'KAÇAKLAR YANGIN RİSKİ OLUŞTURABİLİYOR'

AÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. İbrahim Atmaca, "Periyodik bakımları düzenli yapılan araçlarda yangın riski önemli ölçüde azaltılmış oluyor. Yakıtlı araçlarda motor, yakıt hortumları veya yakıt sistemindeki kaçaklar yangın açısından risk oluşturabiliyor. Özellikle sıcak havalarda yakıtın buharlaşması daha kolay gerçekleşirken, araç içerisindeki sıcak yüzeyler olası bir kaçağın yangına dönüşme ihtimalini artırabiliyor" dedi.

'ARAÇLARDA ÇAKMAK VE PARFÜM BIRAKMAYIN'

Elektrikli araçlarda batarya yönetim sisteminin kritik öneme sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Atmaca, "Periyodik bakımları aksatılmayan elektrikli araçlarda ciddi risk beklenmez. Ancak yüksek sıcaklıklarda bataryaların ısınması veya batarya yönetim sisteminde meydana gelebilecek arızalarda sürücüler gösterge panelindeki uyarıları mutlaka dikkate almalı, herhangi bir uyarıyı 'bir şey olmaz' diyerek göz ardı etmeden en kısa sürede yetkili servise başvurmalıdır. Araç tipi ne olursa olsun, yaz aylarında araç içinde çakmak, parfüm ve deodorant gibi yüksek sıcaklık nedeniyle yangın ya da patlama riski oluşturabilecek ürünler bırakılmamalı, periyodik bakımlar da zamanında yaptırılmalıdır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Araç Yangın Riskine Dikkat! - Son Dakika

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