Araklı-Bayburt Yolu Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Araklı-Bayburt Yolu Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Araklı-Bayburt yolundaki çalışmaları inceledi.

01.02.2025 16:47
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon ile Bayburt'u birbirine bağlayan Araklı-Dağbaşı-Uğrak yolunun 10 kilometrelik kısmında devam eden çalışmaları inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Genç, Karayolları Bölge Müdürü Mehmet Aşık ve yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Genç, Araklı-Bayburt Yolu'nun en çok dile getirilen taleplerden biri olduğunu belirterek, 99 kilometrelik yolun, Trabzon'u Bayburt üzerinden Doğu Anadolu'ya bağlayan en kısa yol olduğunun altını çizdi.

Çalışmaları sadece ulaşım açısından değil, Araklı'nın gelişmesi açısından da önemsediklerine işaret eden Genç, "Çalışmalar, Adil Karaismailoğlu bakanımız döneminde başlamıştı. 52 kilometrelik kısmı etaplar halinde yapılmak üzere projelendirildi. 7 kilometrelik kısmı duble yol olarak tamamlandı. Şimdi 10 kilometrelik kısımda çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Genç, kalan kısmın yatırım programlarına alınarak etaplar halinde yapılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüşeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yolu bitirmek istiyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız, şehrimizin evladı Abdulkadir Uraloğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bizleri hiçbir zaman geri çevirmedi. Karayolları Bölge Müdürümüz Mehmet Aşık'a, yüklenici firma sahibi Mustafa Özderya'ya, mimarlarımıza, mühendislerimize ve bütün çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyor, hayırlı çalışmalar diliyorum. Bölgemize, Trabzon'umuza ve Araklı'mıza şimdiden hayırlı olsun."

Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi ise devam eden çalışmalar kapsamında 2 tünel, 1 köprü, sanat yapıları ve çığ tünellerinin yapılacağına işaret ederek, "Bu proje en hayati, en önemli projemizdir. Araklı-Bayburt yolu dert yoludur, burayı mutluluk ve bereket yoluna dönüştürerek 65 yıllık özlemi bitireceğiz. Desteklerinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'e ilçem adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Araklı-Bayburt Yolu Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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