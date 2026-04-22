Aral Gölü Zirvesi: Tokayev'le Ortak İnisiyatif
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aral Gölü Zirvesi: Tokayev'le Ortak İnisiyatif

Aral Gölü Zirvesi: Tokayev\'le Ortak İnisiyatif
22.04.2026 21:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokayev, Aral Gölü'nün korunması için uluslararası işbirliği ve su yönetimi çağrısında bulundu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, kuruyan Aral Gölü'nün tabanından her yıl milyonlarca ton tuz ve kimyasal maddenin atmosfere karıştığını ve etkisinin bölge sınırlarını aştığını söyledi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Uluslararası Aral'ı Kurtarma Fonu Devlet Başkanları Zirvesi düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da Tokayev'in ev sahipliğinde düzenlenen zirveye, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov katıldı.

Tokayev, açılış konuşmasında zirvenin, bölgedeki sürdürülebilir kalkınma ilkelerine bağlılığı ve ortak çevre politikalarının geliştirilmesi yönündeki iradeyi ortaya koyduğunu belirtti.

Aral Havzası'nın korunmasının uluslararası öneme sahip olduğunu vurgulayan Tokayev, bu sorunun küresel ölçekte dikkat çektiğini ifade etti.

Tokayev, Uluslararası Aral'ı Kurtarma Fonu'nun Orta Asya'da su ve çevre alanında koordinasyonu sağlayan tek bölgesel platform olduğuna dikkati çekerek, fon kapsamında 30'dan fazla projenin yürütüldüğünü söyledi.

Fonun, başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası kuruluşlarla işbirliğini güçlendirdiğini belirten Tokayev, fonun 2026-2029 dönemine yönelik sağlık ve çevre alanında yeni bir yol haritası hazırlandığını kaydetti.

Kuzey Aral'da iyileşme

Tokayev, Aral Gölü'nün Kazakistan kıyısında su hacminin 18,9 milyar metreküpten 23,5 milyar metreküpe yükseldiğine işaret ederek, bunun balıkçılık ve bölge ekonomisine olumlu katkı sağladığını söyledi.

Ancak bu iyileşmeye rağmen Aral Havzası genelinde çevresel tehditlerin arttığını ve alınan önlemlerin yetersiz kaldığını dile getiren Tokayev, bölgede sıcaklıkların ortalama 2-2,5 derece yükseldiğini, kuraklığın arttığını ve yağışların azalmasıyla toz fırtınalarının sıklaştığını ifade etti.

Tokayev, çöle dönüşen Aral Gölü tabanından her yıl milyonlarca ton tuz ve kimyasal maddenin atmosfere karıştığını, bunun yalnızca bölgeyi değil uzak coğrafyaları da etkilediğini vurguladı.

Orta Asya için su meselesinin stratejik ve hayati önem taşıdığının altını çizen Tokayev, bu kapsamda BM bünyesinde uluslararası su örgütü kurulmasını, Sırderya ve Amuderya havzalarında dijital su izleme sistemi oluşturulmasını, bölgesel su politikalarının uyumlaştırılmasını, Aral Gölü için uluslararası farkındalık günü ilan edilmesini önerdi.

Zirve sonunda liderler, 26 Mart'ın "Uluslararası Aral Gölü Günü" ilan edilmesine ilişkin karar ile Astana Bildirisi'ni imzaladı.

Uluslararası Aral'ı Kurtarma Fonu, 1993 yılında, Aral Gölü havzasındaki ekolojik felaketi önlemek amacıyla bölge ülkeleri tarafından kurulmuş ve gölün kurumasıyla oluşan Aralkum Çölü'nü ağaçlandırarak kum fırtınalarını engellemeyi, su yönetimini iyileştirmeyi ve kuruyan bölgelerin sosyo ekonomik durumunu iyileştirmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA

Kazakistan, Aral Gölü, Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aral Gölü Zirvesi: Tokayev'le Ortak İnisiyatif - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sayıştay Daire Başkanlığına Ömer Burhanlı seçildi Sayıştay Daire Başkanlığına Ömer Burhanlı seçildi
Okul saldırganının annesi neden tutuklandı Savcılıktan açıklama var Okul saldırganının annesi neden tutuklandı? Savcılıktan açıklama var
Sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi Sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Hürmüz’de el konulan gemiden çıkanlar Trump’ı rahatsız etti Hürmüz'de el konulan gemiden çıkanlar Trump'ı rahatsız etti
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı
Trans bireylerin kavgasını bekçiler biber gazı kullanarak ayırdı Trans bireylerin kavgasını bekçiler biber gazı kullanarak ayırdı
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
Savaş yakıt fiyatlarını uçurdu, Alman havayolu devi 20 bin uçuşu iptal ediyor Savaş yakıt fiyatlarını uçurdu, Alman havayolu devi 20 bin uçuşu iptal ediyor

21:46
Mauro Icardi’nin fiziksel görüntüsü eleştirilerin odağında
Mauro Icardi'nin fiziksel görüntüsü eleştirilerin odağında
20:53
Fenerbahçe Medicana forması giyen Agnieszka Korneluk kariyerini noktaladı
Fenerbahçe Medicana forması giyen Agnieszka Korneluk kariyerini noktaladı
20:51
Uşak Belediyesi’ne yönelik ikinci dalga operasyonda 16 kişi tutuklandı
Uşak Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 16 kişi tutuklandı
20:32
Okan Buruk’un yanındaki ismi tanıdınız mı Galatasaray maçında sürpriz misafir
Okan Buruk'un yanındaki ismi tanıdınız mı? Galatasaray maçında sürpriz misafir
20:20
Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş
Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş
19:56
Kastamonu’da yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu
Kastamonu'da yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu
19:52
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı’nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı'nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil
19:25
İngiltere’de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı
İngiltere'de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 22:15:18. #.0.5#
SON DAKİKA: Aral Gölü Zirvesi: Tokayev'le Ortak İnisiyatif - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.