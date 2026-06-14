Aranan Hükümlü Bafra'da Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y'yi (61) yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü, kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.
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