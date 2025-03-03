Aranan Hükümlü Batman'da Yakalandı

Batman'da hakkında 14 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.
Çalışmalar kapsamında merkez Bayındır Mahallesinde hakkında 18 ayrı suçtan kesinleşmiş 14 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan A.K. ekiplerce yakalandı.
A.K işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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