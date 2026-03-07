Aranan Hükümlü Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 11 yıl 6 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 11 yıl 6 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.K.Y'yi saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
