Aranan Hükümlü Yüreğir'de Yakalandı - Son Dakika
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Aranan Hükümlü Yüreğir'de Yakalandı

19 yıl hapis cezası ile aranan İlker Cabadak, polis denetiminde yakalanarak cezaevine gönderildi.

19.03.2025 11:20
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 19 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü polis ekiplerinin denetiminde yakalandı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Levent Mahallesi'nde "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirdi.

Ekipler, denetim sırasında durumundan şüphelendiği İlker Cabadak'ı durdurarak Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı.

Kontrolde Cabadak'ın hırsızlık suçundan 19 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Firari hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aranan Hükümlü Yüreğir'de Yakalandı - Son Dakika

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