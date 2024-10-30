Aranan Kişi Trabzon'da Yakalandı

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Trabzon'da hakkında kesinleşmiş 13 yıl 5 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ortahisar ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, JASAT ve asayiş timleri tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. yakalandı.

F.A, adli işlemlerin ardından Beşikdüzü Cezaevine teslim edildi.