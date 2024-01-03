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Arap Birliği, Etiyopya ile Somaliland arasındaki deniz erişim anlaşmasını reddetti - Son Dakika
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Arap Birliği, Etiyopya ile Somaliland arasındaki deniz erişim anlaşmasını reddetti

Arap Birliği, Etiyopya ile Somaliland arasında yapılan deniz erişim anlaşmasını reddettiğini ve kınadığını duyurdu. Arap Birliği Sözcüsü Cemal Ruşdi, anlaşmanın Somali'nin egemenliğini ihlal ettiğini ve ülkenin iç durumunun kırılganlığından yararlanma girişiminde bulunan her türlü mutabakat zaptının reddedildiğini vurguladı. Arap Birliği, Somali Bakanlar Kurulu'nun bu anlaşmayı geçersiz ve hükümsüz ilan etmesiyle tamamen dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Arap Birliği, Etiyopya ile Somaliland arasındaki deniz erişim anlaşmasını reddetti
03.01.2024 - 22:07,  Güncelleme: 22:07
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Arap Birliği, Etiyopya ile Somaliland arasında deniz erişim işbirliğine yönelik "Kızıldeniz'de askeri üs inşası ve liman geliştirilmesinin önünü açan" anlaşmayı reddettiğini ve kınadığını duyurdu.

Arap Birliği Sözcüsü Cemal Ruşdi, yaptığı yazılı açıklamada, Somali'nin egemenliğini ihlal eden ve ülkenin iç durumunun kırılganlığından veya Somali müzakerelerinin sekteye uğramasından yararlanma girişiminde bulunan her türlü mutabakat zaptının reddedildiğini ve kınandığını vurguladı.

Bu adımın aşırı fikirlerin yayılması üzerinde ciddi etkisi olacağına ilişkin endişelerini dile getiren Ruşdi, uluslararası hukukun kural ve ilkelerini ihlal ederek ve Somali devletinin toprak bütünlüğünü tehdit edecek şekilde Somali topraklarının bir kısmını ele geçirmek için bu koşulların istismar edilmesine karşı uyarıda bulundu.

Ruşdi, Arap Birliğinin, Somali Bakanlar Kurulu'nun, mutabakat zaptını "geçersiz, hükümsüz, kabul edilemez, Somali'nin egemenliği ve birliği ile uluslararası hukukun ihlali" olarak nitelendiren kararıyla tamamen dayanışma içinde olduğunu kaydetti.

Somaliland ile Etiyopya arasında yapılan denize erişim anlaşması Somali'nin başkenti Mogadişu'da protesto edilmişti.

Başkentte bir araya gelen binlerce kişiye seslenen Mogadişu Belediye Başkanı Yusuf Madale, kalabalığın Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in uygunsuz eylemine bir cevap olduğunu söylemişti.

Etiyopya hem ticari hem de askeri olarak kıyıları kullanabilecek

Etiyopya ile Somaliland arasında, 1 Ocak'ta, liman kullanımı ve denize erişim için mutabakat zaptı imzalanmıştı. Mutabakat zaptı, Etiyopya'nın hem ticari hem de askeri olarak Somaliland kıyılarında faaliyet yürütmesine izin veriyor.

Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, anlaşmanın tamamlanmasıyla Etiyopya'nın kendilerini "bağımsız" olarak tanıyacağını söylemişti.

Etiyopya'nın Kızıldeniz sahillerine erişim sağlamak için Somaliland'la yaptığı anlaşma, son yıllarda tırmanışa geçen bölgesel tansiyonu yeniden yükseltti.

Öte yandan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, komşusu Etiyopya'nın Somaliland'la yaptığı deniz erişimi anlaşmasının hiçbir hükmü olmadığını belirterek, "Somali'de size (Etiyopya'ya) verilebilecek hiçbir şey yok." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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