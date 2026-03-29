Arap Birliği, Fehmi'yi Genel Sekreter Seçti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

29.03.2026 19:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arap Birliği, Nebil Fehmi'nin Genel Sekreterliğini onayladı, liderler zirvesine önerilecek.

Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi, eski Mısır Dışişleri Bakanı Nebil Fehmi'nin Genel Sekreterlik adaylığını oy birliğiyle kabul etti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Arap Birliğinin 165. Olağan Konsey Toplantısı, Bahreyn'in dönem başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, mevcut Genel Sekreter Ahmed Ebu Gayt'ın halefi olarak oy birliğiyle Fehmi belirlendi.

Konsey, Fehmi'nin adaylığını onaylayarak nihai karar için Suudi Arabistan'da düzenlenecek Liderler Zirvesi'ne tavsiye kararı olarak sundu.

Video konferans yöntemiyle bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen toplantıda, bölgede hızla tırmanan gerilim ve bazı Arap ülkelerini hedef alan saldırılar da ele alındı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, yaptığı konuşmada, İran'ın Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri, Ürdün ve Irak'a yönelik saldırılarını sert bir dille kınayarak, bunun "hukuk dışı ve gerekçesiz" olduğunu ifade etti.

Abdulati, Arap dünyasının güvenliğinin bölünmez bir bütün olduğunu vurgulayarak, herhangi bir Arap ülkesine yönelik müdahalenin doğrudan Mısır'ın ulusal güvenliğine yapılmış sayılacağını belirtti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 19:59:37. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.