Arap Birliği, Filistin topraklarında BM barış gücü çağrısında bulundu

MANAMA, 17 Mayıs (Xinhua) -- Bahreyn'in Manama kentinde düzenlenen 33. Arap Birliği Zirvesi'nin tamamlanmasının ardından düzenlenen basın toplantısından bir kare, 16 Mayıs 2024.
Arap Birliği Perşembe günü, iki devletli çözüm hayata geçirilene kadar Birleşmiş Milletler barış gücünün işgal altındaki Filistin topraklarında konuşlandırılması çağrısında bulundu. (Fotoğraf: Wang Haizhou/Xinhua)
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