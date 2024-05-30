Arap Birliği Genel Sekreteri: Çin ile ilişkiler giderek güçleniyor

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Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, "Çin gelişmekte olan bir ekonomik güç olup inovasyon yapma, ileri teknoloji tedarik etme ve Arap dünyasına pek çok ilham kaynağı sunma konusunda büyük bir kabiliyete sahip. Bu duruma büyük ihtimam göstermeliyiz" diye konuştu.

KAHİRE, 30 Mayıs (Xinhua) -- Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu'nun "güçlü ilişkiler" kurmaya yönelik ortak arzuyu yansıttığını belirterek, iki taraf arasındaki ilişkilerin giderek güçlendiğini vurguladı.

Ebu Gayt kısa süre önce Xinhua ile yaptığı söyleşide, "Forum, düzenli toplantılar aracılığıyla istikrarlı ilişkiler kurulmasını sağlayarak Çin ile Arap ülkeleri arasında bağ kurdu. Forum, iki yılda bir dışişleri bakanları düzeyinde, yılda bir kez de bakan yardımcıları ve üst düzey yetkililer düzeyinde gerçekleştiriliyor" dedi.

Bu yıl, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu'nun 20. yıldönümü olup, forumun 10. bakanlar konferansı ise Beijing'de düzenleniyor.

Ebu Gayt, Çin'in çok sayıda Arap ülkesi liderini konferansa davet etmesinin "iki taraf arasındaki ilişkileri geliştirdiğini" belirtti.

Çin'in Arap ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmeye istekli olduğunu kaydeden Ebu Gayt, Arap ülkelerinin de Çin'e karşı daha açık olması gerektiğini vurguladı.

Ebu Gayt, "Çin gelişmekte olan bir ekonomik güç olup, inovasyon yapma, ileri teknoloji tedarik etme ve Arap dünyasına pek çok ilham kaynağı sunma konusunda büyük bir kabiliyete sahip. Bu duruma büyük ihtimam göstermeliyiz" diye konuştu.

Çin ve Ürdün, Kasım 2023'te Kuşak ve Yol'un inşasını ortaklaşa teşvik etmek üzere bir mutabakat zaptı imzaladı. Çin böylece 22 Arap ülkesinin hepsiyle Kuşak ve Yol işbirliği anlaşmaları imzalamış oldu.

Ebu Gayt, "Tüm Arap ülkeleri, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne üye. Bu durum, Arap-Çin işbirliğinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynuyor" dedi.