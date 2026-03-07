Arap Birliği, İran Saldırılarını Görüşmek Üzere Toplanıyor - Son Dakika
Arap Birliği, İran Saldırılarını Görüşmek Üzere Toplanıyor

Arap Birliği, İran Saldırılarını Görüşmek Üzere Toplanıyor
07.03.2026 17:52
Arap Birliği, İran'ın saldırılarına maruz kalan ülkelerin durumu için Pazar günü toplanacak.

Arap Birliği, bir haftadır İran'ın saldırılarına maruz kalan Arap ülkelerinin durumunu ve atılacak olası adımları görüşmek üzere Pazar günü toplanma kararı aldı.Arap Birliği, İran'ın Körfez bölgesi başta olmak üzere bölgede gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili görüşmek üzere Pazar günü toplanma kararı aldı.

Mısır devlet televizyonu El Kahire News'e açıklamalarda bulunan, Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki, söz konusu toplantının Pazar günü öğle saatlerinde video konferans yöntemiyle yapılacağını bildirdi. Haber portalı El Ahram da, toplantının Suudi Arabistan'ın talebi üzerine yapılacağını bildirdi.

Arap Birliği ne kadar etkili?

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından Tahran, bir haftadır Ortadoğu'da ABD askeri üslerinin yanı sıra havaalanları ile bazı sivil hedefleri vuruyor. Bir hafta içinde yaklaşık bir düzine Arap ülkesi İran saldırılarına maruz kaldı. Saldırıların çoğu Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Katar gibi Körfez ülkelerinde kaydedildi.

22 üyeli Arap Birliği, uluslararası çatışmalarda, genellikle ortak tavır sergilemekle birlikte, somut adımlar atmak konusunda anlaşma sağlayamıyor. Bunun başlıca nedenleri arasında örgüt içindeki bölünmeler ve Birlik kararlarının genellikle bağlayıcı olmaması gösteriliyor.

Arap Birliği; Irak, Suriye, Libya ve Yemen'deki büyük savaş ve çatışmalarda da etkili olamadığı ve ortak bir çizgi belirleyemediği için birçok çevre tarafından eleştirilmişti.

dpa/ ET,SÖ

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel Arap Birliği, İran Saldırılarını Görüşmek Üzere Toplanıyor - Son Dakika

