Arap Birliği'nden İsrail'e Kınama - Son Dakika
Arap Birliği'nden İsrail'e Kınama

17.04.2026 16:56
Arap Birliği, İsrail'in Somaliland'e temsilci atamasını kınayarak Somali'nin egemenliğini ihlal ettiğini vurguladı.

Arap Birliği, İsrail'in Somali'den tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland'e diplomatik temsilci atamasını kınadı.

Arap Birliği'nin konuya dair ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yazılı açıklama yayımlandı.

İsrail'in Somaliland'e diplomatik temsilci atamasının şiddetle kınandığı açıklamada, bunun Somali'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal ettiği, uluslararası hukuka da aykırı olduğu bildirildi.

Açıklamada Arap Birliği'nin hiçbir şekilde Somaliland'ı tanımadığı vurgulanarak, İsrail'in bu adımlarının Arap milli güvenliği için tehdit oluşturduğu kaydedildi.

İsrail'in bu adımının Kızıldeniz, Aden Körfezi ve Afrika Boynuzu ülkelerinin barış ve güvenliği için tehdit oluşturduğu vurgulanan açıklamada, ayrıca bölgenin jeopolitik haritasını, seyrüsefer özgürlüğünü ve uluslararası ticareti tehdit edecek şekilde yeniden şekillendirmeye yönelik tehlikeli bir girişim olduğu aktarıldı.

Tel Aviv'in bu yaklaşımının, uluslararası hukuk kuralları ve meşruiyeti hiçe sayma politikasını yansıttığı belirtilen açıklamada, İsrail yönetiminin siyasi, güvenlik ve askeri planlarını her türlü hukuki veya ahlaki değerlendirmenin üstünde tuttuğunu gösterdiği kaydedildi.

İsrail 15 Nisan'da Michael Lotem'in Somaliland bölgesine "büyükelçi" olarak atanmasını onaylamıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap Birliği'nden İsrail'e Kınama - Son Dakika

Kaldırımdan kaçtı, 500 bin liradan oldu Kaldırımdan kaçtı, 500 bin liradan oldu
Lionel Messi, İspanya’dan kulüp satın aldı Lionel Messi, İspanya'dan kulüp satın aldı
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısına ilişkin bir kişi daha tutuklandı İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısına ilişkin bir kişi daha tutuklandı
Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş
Üniversite hocası maganda kurşunuyla hayatını kaybetti Üniversite hocası maganda kurşunuyla hayatını kaybetti
Eski Esenlik Genel Müdürü Veysel Tay, okul saldırısı paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı Eski Esenlik Genel Müdürü Veysel Tay, okul saldırısı paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı

17:18
Trump’tan İsrail’e: Lübnan’ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
Trump'tan İsrail'e: Lübnan'ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
16:56
İran’da tehditler savuran ABD, daha askerini bile doyuramıyor
İran'da tehditler savuran ABD, daha askerini bile doyuramıyor
16:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz
16:11
Hürmüz Boğazı’nın açıklamasına Trump’tan ilk yorum
Hürmüz Boğazı'nın açıklamasına Trump'tan ilk yorum
16:05
Hürmüz’ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik İşte petrol ve altında son durum
Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum
15:49
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
SON DAKİKA: Arap Birliği'nden İsrail'e Kınama - Son Dakika
