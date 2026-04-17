Arap Birliği'nden İsrail'e Kınama

Arap Birliği, İsrail'in Somali'den tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland'e diplomatik temsilci atamasını kınadı.

Arap Birliği'nin konuya dair ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yazılı açıklama yayımlandı.

İsrail'in Somaliland'e diplomatik temsilci atamasının şiddetle kınandığı açıklamada, bunun Somali'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal ettiği, uluslararası hukuka da aykırı olduğu bildirildi.

Açıklamada Arap Birliği'nin hiçbir şekilde Somaliland'ı tanımadığı vurgulanarak, İsrail'in bu adımlarının Arap milli güvenliği için tehdit oluşturduğu kaydedildi.

İsrail'in bu adımının Kızıldeniz, Aden Körfezi ve Afrika Boynuzu ülkelerinin barış ve güvenliği için tehdit oluşturduğu vurgulanan açıklamada, ayrıca bölgenin jeopolitik haritasını, seyrüsefer özgürlüğünü ve uluslararası ticareti tehdit edecek şekilde yeniden şekillendirmeye yönelik tehlikeli bir girişim olduğu aktarıldı.

Tel Aviv'in bu yaklaşımının, uluslararası hukuk kuralları ve meşruiyeti hiçe sayma politikasını yansıttığı belirtilen açıklamada, İsrail yönetiminin siyasi, güvenlik ve askeri planlarını her türlü hukuki veya ahlaki değerlendirmenin üstünde tuttuğunu gösterdiği kaydedildi.

İsrail 15 Nisan'da Michael Lotem'in Somaliland bölgesine "büyükelçi" olarak atanmasını onaylamıştı.