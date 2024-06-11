Arap Dünyası, BMGK Kararından Memnuniyetini Açıkladı - Son Dakika
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Arap Dünyası, BMGK Kararından Memnuniyetini Açıkladı

Arap Dünyası, BMGK Kararından Memnuniyetini Açıkladı

Arap dünyası, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasını içeren BMGK kararından memnuniyetini açıkladı. Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman, Mısır, Körfez İşbirliği Konseyi ve Arap Birliği, kararı desteklediklerini belirtti.

11.06.2024 16:59
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Arap dünyası, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasını içeren Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararından memnuniyetini açıkladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açılamada, BMGK kararından duyulan memnuniyete yer verildi.

Uzun süredir devam eden İsrail saldırılarının sona erdirilmesi için krizdeki tüm tarafların kararlılığının önemine vurgu yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın "sürdürülebilir bir ateşkes sağlanması ve Filistin sorununun uluslararası kararlara uygun olarak bölgenin istikrarına katkıda bulunacak ve uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasını destekleyecek şekilde çözülmesi yönündeki tüm uluslararası çabalara tam destek verdiği" hatırlatıldı.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "BMGK kararının kabul edilmesinin İsrail'in sistematik saldırılarını durdurmaya yönelik önemli ve gerekli bir adım olduğuna" işaret edildi.

Açıklamada, "uluslararası topluma, BMGK kararının uygulanmasını sağlamak için sorumluluklarını üstlenme" çağrısı yapıldı.

Umman

Umman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, BMGK kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "tüm taraflara kararın gecikmeden uygulanmasına yönelik ciddi adımlar atma" çağrısında bulunuldu.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, taraflara kararı mümkün olan en kısa sürede uygulama yönünde ciddi adımlar atma çağrısı yapıldı.

İsrail'in uluslararası hukuk hükümleri uyarınca yükümlülüklerine uyması gerektiği hatırlatılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne karşı yürüttüğü saldırıların ve yıkımı bir an önce durdurması gerektiği ifade edildi.

Körfez İşbirliği Konseyi

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, yaptığı yazılı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin karar tasarısını kabul etmesini memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

Kararın "Gazze Şeridi'ndeki krizin durdurulmasına ve güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunacağına" vurgu yapan Budeyvi, bunun bölgenin istikrarına katkı sağlayacağını belirtti.

Budeyvi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri, Filistinli kardeşlerimizin güvenliğini ve barışını güvence altına alacak şekilde krizi durdurmaya yönelik tüm bölgesel ve uluslararası çabaları memnuniyetle karşılıyor."

Arap Birliği

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, yaptığı açıklamada, BMGK kararını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

İsrail saldırılarının derhal durdurulması gerektiğini vurgulayan Ebu Gayt, BMGK'nin kararı almakta geciktiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Arap Dünyası, BMGK Kararından Memnuniyetini Açıkladı - Son Dakika

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