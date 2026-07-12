Arap Dünyasından Eski Emir'e Taziye Mesajları

Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman, Lübnan, Irak, Ürdün, Suriye, Filistin, Libya, Yemen ve Sudan'ın yanı sıra Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile Arap Parlamentosu, eski Katar Emiri Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatı dolayısıyla taziye mesajları yayımladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, eski Katar Emiri Al Sani'nin vefatı dolayısıyla Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'ye, Katar hükümetine ve halkına taziyelerini iletti.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Katar Emiri'ne gönderdiği mesajda, "bu büyük kayıp" nedeniyle taziyelerini iletti; başsağlığı diledi.

Lübnan

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, eski Emir'in vefatının "Katar, Lübnan ve Arap dünyası için büyük bir kayıp" olduğunu belirterek Katar Emiri Temim ve halkına başsağlığı temennisinde bulundu.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ise eski Emir Al Sani'nin Lübnan'a en zor dönemlerinde sunduğu siyasi ve insani destek ve Lübnan'ın istikrarı için gösterdiği çabalar nedeniyle tüm Lübnanlıların hafızasında yaşamaya devam edeceğini ifade etti.

Irak

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Katar Emiri Temim'e gönderdiği taziye telgrafında Katar liderliğine, hükümetine ve halkına başsağlığı dileklerinde bulundu.

Ürdün

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı taziye mesajında, Katar Emiri Al Sani'ye babasının vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

Suriye

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ve Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamalarda, eski Emir'in vefatı nedeniyle Katar Emiri, Katar hükümeti ve halkına taziyede bulunulduğu kaydedildi.

Filistin

Filistin Haber Ajansı WAFA'da yer alan haberde, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Katar Emiri Al Sani'ye taziyelerini sunduğu aktarıldı.

Abbas taziyesinde vefat eden eski Emiri "Ömrünü vatanının ve halkının yücelmesine, onların öncü mertebeye erişmesine vakfeden; ümmetin derdini yüklenip davalarını müdafaa eden ve Filistin davasına en büyük desteği sağlayan büyük bir kurucu ve Arap lider" ifadeleriyle niteledi.

Libya

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi de Eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Dibeybe ve Menfi mesajlarında Al Sani'nin vefat haberini derin bir üzüntüyle aldıklarını, Katar devleti ve halkına başsağlığı dileklerinde bulunduklarını kaydetti.

Sudan

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan yayımladığı mesajda, eski Emir'in ölümü nedeniyle Katar yönetimi, hükümeti ve halkına taziyelerini sundu.

Yemen

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Katar Emiri'ne gönderdiği taziye telgrafında, eski Emir'in vefatı nedeniyle duyduğu derin üzüntüyü ifade ederek Katar devleti ve halkına başsağlığı dilediğini kaydetti.

Somali

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud da Katar Emiri Al Sani ve Katar halkına eski Emir'in ölümü nedeniyle başsağlığı dileyerek taziyelerini sundu.

Kuveyt ile Bahreyn'de 4 gün yas ilan edildi

Kuveyt haber ajansı KUNA'nın haberinde, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın talimatıyla eski Katar Emiri Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle ülkede 4 gün yas ilan edildiği belirtildi.

Ülkede ve Kuveyt'in yurt dışındaki diplomatik temsilciliklerinde bayrakların yarıya indirildiği kaydedildi.

Öte yandan Bahreyn haber ajansı BNA'nın haberinde de Bahreyn Kralı Hamed Bin İsa Al Halife'nin talimatıyla eski Katar Emirii'nin vefatı nedeniyle ülkede 4 gün yas ilan edildiği belirtildi.

Ülkede bayrakların yarıya indirildiği kaydedildi.

Körfez İşbirliği Konseyi ve Arap Parlamentosundan taziye

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi ve Arap Parlamentosu Başkanı Muhammed bin Ahmed el-Yemahi de yayımladıkları taziye mesajlarında Katar devletine, hükümetine, meclisine ve halkına taziyede bulundu.

Katar Emiri olarak 1995-2013 döneminde görev yapan Hamed bin Halife Al Sani, 2013 yılında yönetimi oğluTemim bin Hamed Al Sani'ye devretmişti.