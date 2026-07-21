Arap Koalisyo'ndan Babülmendep Boğazı'na Güvenlik Önlemleri - Son Dakika
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Arap Koalisyo'ndan Babülmendep Boğazı'na Güvenlik Önlemleri

Arap Koalisyo\'ndan Babülmendep Boğazı\'na Güvenlik Önlemleri
21.07.2026 00:12
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Arap Koalisyonu, ticari gemilerin güvenliği için Babülmendep Boğazı'nda önlemler alacağını duyurdu.

Uluslararası toplum tarafından tanınan, Aden merkezli Yemen hükümetini destekleyen Arap Koalisyonu, Babülmendep Boğazı'ndan geçen ticari gemilerin korunması için gerekli tüm operasyonel tedbirlerin uygulanacağını ve deniz taşımacılığını tehdit eden unsurlara "kararlılıkla karşılık verileceğini" duyurdu.

Arap Koalisyonu'nun sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, koalisyon güçlerinin uluslararası hukuk ve 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi çerçevesinde Babülmendep Boğazı'nda seyreden ticari gemilerin güvenliğini sağlamak amacıyla tüm gerekli operasyonel önlemleri aldığı ve uyguladığı belirtildi.

Açıklamada, Yemen'deki limanlar ile havalimanlarının kapalı olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı savunularak, bu söylemlerin Yemen hükümeti ve komşu ülkelere karşı "Husiler (Ensarullah Hareketi) tarafından yürütülen dezenformasyon kampanyasının" bir parçası olduğu iddia edildi.

Koalisyon, 2026 yılının ilk yarısında Hudeyde, es-Salif ve Ras İsa limanlarına 300'den fazla ticari geminin giriş yaptığını, bu gemilerin gıda, yakıt ve inşaat malzemeleri başta olmak üzere çeşitli insani ve ticari yükler taşıdığını öne sürüldü.

Açıklamada ayrıca, Sana Uluslararası Havalimanı'nın faaliyetlerinin durmasına Husilerin neden olduğu, Yemen Hava Yolları'na ait uçakların imha edildiği ve havalimanındaki uçuşların yeniden başlamasına yönelik tüm girişimlerin de Husiler tarafından reddedildiği iddia edildi.

Koalisyon, Babülmendep Boğazı'ndan geçen gemilerin korunmasına yönelik uygulamaların başlatıldığını belirterek, ticari gemilere yönelik tehditlere "kararlılık ve güçle" karşılık verileceğini vurguladı.

Açıklamada, deniz taşımacılığına yönelik söz konusu tehditlerin uluslararası hukukun açık ihlali olduğu ve deniz korsanlığı kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.

İran destekli Husiler, bugün, Suudi Arabistan'a karşı "deniz ablukası uygulamaya başladıklarını" duyurmuştu.

Ensarullah'ın Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı "yaklaşık 12 yıldır Yemen halkına yönelik kapsamlı abluka uygulamak, ülkenin kaynaklarını yağmalamak; limanlar ile havalimanlarını kara, deniz ve havadan kuşatarak halkın çektiği sıkıntıları dayanılmaz bir noktaya taşımakla" suçlamıştı.

Kaynak: AA

Denizcilik, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

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