Arap Koalisyonu, Riyad'da 4. Terminale mühimmat isabetiyle yangın çıktığını bildirdi

Arap Koalisyonu, Riyad'da 4. Terminale mühimmat isabetiyle yangın çıktığını bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Riyad'daki Kral Halid Havalimanı 4. Terminali yolcu salonuna mühimmat isabet etmesi sonucu yangın çıktığını bildirdi. Yangının terminalin yolcu salonunda meydana geldiği belirtildi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu: Riyad'daki Kral Halid Havalimanı 4. Terminali yolcu salonuna isabet eden mühimmat sonucu yangın çıktı
Kaynak: AA
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