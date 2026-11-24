Arap Koalisyonu, Riyad Finans Merkezi'ndeki kulenin saldırıya hedef olduğunu açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Finans Merkezi'nde bulunan kulelerden birinin saldırıya maruz kaldığını duyurdu. Koalisyon açıklamasında saldırının Finans Merkezi'ndeki kulelerden birine yönelik olduğu ifade edildi.
Arap Koalisyonu: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Finans Merkezi'nde yer alan kulelerden biri saldırıya hedef oldu
Kaynak: AA
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