Arap Koalisyonu, Riyad Havalimanı'na 20 saldırıda 17 ölü, 333 yaralı duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'deki İran destekli Husilerin 7-11 Ekim tarihlerinde balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği 20 saldırıda 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 333 kişinin yaralandığını duyurdu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlediği basın toplantısında Husilerin ülkeye yönelik saldırılarıyla ilgili bilgi verdi.

Husilerin "balistik füze ve İHA'lara sahip bir terör örgütü" olduğunu belirten Maliki, Suudi Arabistan'a umre için gelenler dahil sivillerin Husilerin saldırılarından etkilendiğini vurguladı.

Maliki, Husilerin bölgedeki bazı aktörlerin desteğiyle ileri teknolojilere erişim sağladığını belirtti.

Suudi Arabistan'daki sivil tesislere "korkakça terör saldırılarının" düzenlendiğini dile getiren Maliki, Husilerin bugün de Medine-i Münevvere bölgesini bir seyir füzesiyle hedef aldığını ifade etti.

Husilerin Yemen ve Suudi Arabistan'a düzenlediği saldırılarla bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarı tehdit ettiğini belirten Maliki, "Husiler, sivil alanlara yönelik terör saldırılarına derhal son vermelidir. Yemen'deki sivil alanları ve ülkenin kaynaklarını savaş amaçları doğrultusunda kullanıyorlar." dedi.

Suudi Arabistan'a yönelik 1104 füze ve 1135 İHA saldırısı tespit edildi

Husilerin Suudi Arabistan'daki onlarca havalimanı, liman ve petrol tesisini hedef aldığını aktaran Maliki, "Husilerin Suudi Arabistan'daki havalimanlarına yönelik vahşice saldırıları, bölgesel güvenliği tehdit ediyor." diye konuştu.

Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından 20 kez hedef alındığını aktaran Maliki, "7-11 Ekim tarihlerinde düzenlenen saldırıların 10'u balistik füzelerle, 10'u ise İHA'larla gerçekleştirildi. Bu saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti, 333 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.

Husilerin Suudi Arabistan'daki havalimanlarına düzenlediği saldırılarda şu ana kadar toplam 19 sivilin hayatını kaybettiğini, 364 kişinin yaralandığını hatırlatan Maliki, "Koalisyon güçleri, bugüne kadar Suudi Arabistan'a yönelik 1104 füze ve 1135 İHA saldırısı tespit etti." dedi.

"Husilere ait 127 füze deposu yok edildi"

Arap Koalisyonuna bağlı savaş uçaklarının Yemen'de Husilere ait füze depolarını bombaladığını belirten Maliki, şunları kaydetti:

"Husiler, saldırılar için kontrollerindeki başkent Sana başta olmak üzere Amran ve Sada vilayetlerindeki dağlık bölgelerde cephanelikler inşa etti.

Husilerin silah güçlerini yok etmek üzere dağlık bölgelerdeki cephanelikleri bombaladık. Dağlık bölgelerde Husilere ait 127 füze deposu yok edildi."

Koalisyon güçlerinin Husilerin saldırılarına karşı koyma gücüne sahip olduğunu savunan Maliki, başkent Sana yakınlarındaki dağlık bölgelerde Husilere ait füze depolarının hava saldırılarıyla bombalanmasını içeren görüntüler de paylaştı.

Maliki, Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde vilayeti ve diğer bazı bölgelerde düzenlenen hedef odaklı hava saldırılarında, saldırı amacıyla kullanıldığını belirttiği bazı petrol depolarının bombalanmasına ilişkin görüntüleri izletti.