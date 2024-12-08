Arap Ligi'nden Suriye'ye Destek Çağrısı

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(ANKARA) - Suriye'de El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) terör örgütü öncülüğündeki silahlı grupların Beşar Esad yönetimini devirmesi sonrası Arap Ligi'nden Suriye halkına destek verilmesi çağrısı geldi.

Arap Ligi, Suriye halkına destek verilmesi ve ülkeye uygulanan tüm yaptırımların kaldırılması yönünde çağrıda bulundu. Ligin açıklamasında, Suriyelilerin hoşgörü ve diyalog ilkelerini benimsemeleri, aynı zamanda devletin çıkarlarını her şeyin üzerinde tutmaları gerektiği ifade edildi. Arap Ligi'nden yapılan açıklamada, Lig'in Suriye'ye yönelik desteklerini sürdüreceği belirtildi. Suriye halkının yaşadığı zorlukların aşılmasına katkı sağlama taahhüdünde bulunuldu.