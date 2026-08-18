Arap Ülkelerinden İsrail'e Kınama - Son Dakika
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Arap Ülkelerinden İsrail'e Kınama

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Ürdün, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan, İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırıyı kınadı.

Ürdün, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan, İsrail'in Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlediği saldırıyı kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, İdlib'teki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na saldırı düzenlemesinin Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olduğu belirtildi.

İsrail'in "gerekçesiz düşmanca saldırısının" kınandığı açıklamada, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanarak, İsrail'in Suriye'nin güvenlik ve istikrarını hedef alan saldırılarının son bulması gerektiği bildirildi.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İsrail'in İdlib'e saldırısı kınanarak, bu saldırıların Suriye'nin egemenliği ile toprak bütünlüğünün, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Sözleşmelerinin açık bir ihlali olduğu belirtildi.

İsrail'in bölge ülkelerinin egemenliğini cezasız bir şekilde ihlal etmeyi sürdürmesinin, güç kullanarak kendi planlarını dayatma ve uluslararası meşruiyeti küçümseme yaklaşımını ortaya koyduğu belirtildi.

Hesap verebilirliğin ve caydırıcılığın olmamasının İsrail'i ihlallerini sürdürmeye teşvik ettiği, güvenlik ve istikrarı tehdit ettiği ve bölgeyi daha geniş bir gerilim sarmalına sürüklediği konusunda uyarıda bulunuldu.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İdlib'teki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na yönelik İsrail saldırısının Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği ve bölgenin güvenliğini baltaladığı kaydedildi.

Uluslararası topluma yönelik yapılan çağrıda İsrail ordusunun Suriye'ye tekrar eden saldırılarının durdurulması için üzerine düşeni yerine getirmesi istendi.

Açıklamada ayrıca Kuveyt devletinin Suriye'nin toprak bütünlüğü, güvenliği ve istikrarını değişmez bir şekilde desteklemeyi sürdürdüğü belirtildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada İsrail saldırısını "en şiddetli ifadelerle kınadığını" belirtti.

Açıklamada, İdlib kentindeki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na yönelik saldırının uluslararası hukuka ve Suriye devletinin egemenliğine karşı açık bir ihlal olduğu kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Suudi Arabistan'ın "bu alçakça saldırıyı reddettiği" ve "uluslararası topluma, İsrail tarafından uluslararası örf ve hukuka yönelik ihlallerini sonlandırması için harekete geçmesi" çağrısı yaptığı ifade edildi.

Ne olmuştu?

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na saldırı düzenlemişti.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.

Suriyeli yetkili, İsrail savaş uçaklarının Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na 8 saldırı düzenlediğini belirterek, saldırılarda pistin yanı sıra hangarda atıl durumdaki bir yapının hedef alındığını kaydetmişti.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Kuveyt, Suriye, İsrail, Güncel, Katar, Ürdün, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arap Ülkelerinden İsrail'e Kınama - Son Dakika

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