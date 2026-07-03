Arap Ülkelerinden Suriye'ye Terör Saldırısına Kınama - Son Dakika
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Arap Ülkelerinden Suriye'ye Terör Saldırısına Kınama

03.07.2026 19:31
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Suudi Arabistan, Bahreyn, Irak ve diğer Arap ülkeleri, Şam'daki terör saldırısını kınadı.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Irak, Katar, Mısır, Ürdün ve Kuveyt; Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen, 10 kişinin hayatını kaybetmesine ve 21 kişinin yaralanmasına yol açan terör saldırısını kınadı.

Arap ülkelerinin dışişleri bakanlıklarından yapılan yazılı açıklamalarda, şiddet ve terörün her türlüsünün kesin bir dille reddedildiği belirtildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin "her türlü şiddet, aşırıcılık ve teröre karşı kardeş Suriye ile dayanışma içinde olduğu" belirtildi.

Açıklamada ayrıca, hayatını kaybedenlerin ailelerine, Suriye hükümeti ve halkına taziyede bulunulurken, yaralılara acil şifalar dilendi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "terör saldırısının kınandığı" vurgulanırken, Bahreyn'in "Suriye'nin güvenlik ve istikrarını sağlama çabalarına desteği" kaydedildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Şam'daki saldırıya ilişkin "gerekçe ve nedeni ne olursa olsun şiddet, terör ve suçu reddettiklerini" açıkladı.

Olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine, Suriye hükümeti ve halkına başsağlığı dileyen Katar, yaralılara acil şifalar diledi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, "masum sivilleri korkutmayı, güvenliği ve istikrarı bozmayı hedefleyen her türlü şiddet ve terörü tamamen reddettiğini" belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Fuad el-Mecali, ülkesinin kardeş Suriye hükümeti ve halkıyla tam bir dayanışma içinde olduğunu belirterek şiddet ve terörün her türlüsünü reddettiklerini vurguladı.

Kuveyt ise ülkesinin şiddet ve terörü reddeden kararlı duruşuna dikkati çekerek, "kurbanların ailelerine, Suriye hükümeti ve halkına" taziyelerini sundu.

Irak Dışişleri Bakanlığı da "Suriye ile tam dayanışma içinde olduğunu" açıklarken, sivilleri ve kamusal alanları hedef alan, insani değerler ile uluslararası hukukun açık bir ihlali olan tüm terör eylemlerini kesin bir dille reddettiğini duyurdu.

Şam'ın en işlek noktalarından biri olan tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yolda, Adalet Sarayı'nın yanındaki işletmede dün meydana gelen patlamada son olarak 10 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Arap Ülkelerinden Suriye'ye Terör Saldırısına Kınama - Son Dakika

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