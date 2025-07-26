Arapgir\'de Kaza: Sürücü Ağır Yaralı

Malatya'nın Arapgir ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı, araç ikiye ayrıldı.

M.E.B. (20) idaresindeki 44 AHT 135 plakalı otomobil, Aşağı Çörenge Mahallesi Malatya Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil ikiye ayrılırken sürücü ağır yaralandı.

Ambulansla Arapgir Ali Özge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.E.B daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.