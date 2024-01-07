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Arapgir'de Üzümler Güneşsiz Odalarda Muhafaza Ediliyor - Son Dakika
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Arapgir'de Üzümler Güneşsiz Odalarda Muhafaza Ediliyor

Malatya'nın Arapgir ilçesinde hasat edilen üzümler, güneş görmeyen odalarda muhafaza edilerek mayıs ayına kadar tüketilebiliyor. Üreticiler, üzümleri doğal şartlarda muhafaza ederek tazeliğini koruyor. Arapgir üzümü, dünyada eşi benzeri olmayan bir lezzete sahip.

Arapgir\'de Üzümler Güneşsiz Odalarda Muhafaza Ediliyor
07.01.2024 - 11:43,
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Malatya'nın Arapgir ilçesinde sonbaharda hasat edilen üzümler, güneş görmeyen odalarda muhafaza edilerek mayıs ayına kadar tüketilebiliyor.

İlçenin önemli tarım ürünlerinden olan coğrafi işaret tescilli "Köhnü" üzümü ile beyaz üzüm, üreticiler tarafından eylül ayından itibaren hasat ediliyor.

Ürünlerini kolilere yerleştiren çiftçiler, üzümleri güneş görmeyen odalarda doğal şartlarda muhafaza ediyor ve tüketim ömrünü uzatıyor.

Arapgir Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Şafak, AA muhabirine, üzümün ilçeyle özdeşleşmiş tarım ürünlerinden olduğunu belirtti.

Şafak, "Bize göre Arapgir üzümünün dünyada eşi yok, siyah Köhnü üzümü sofralık ve şaraplık. Beyaz üzümümüz kışlık, bu üzümü kapalı ortamlarda daha çok ahşap binalarda hava sirkülasyonunun az olduğu kapalı alanlarda muhafaza ediyoruz. Üzümümüz dalından yeni koparılmış gibi tazeliğini koruyor, çok tatlı ve güzel. İlçemizde ağırlıklı olarak 13 çeşit üzüm yetiştirilmekte, meşakkatti bir iş. Çocuk gibi bakmamız gerekiyor üzüme." diye konuştu.

6 bin 500 ton rekolte

İlçede yaklaşık 8 bin 700 dönümlük alanda üzüm yetiştirildiğini dile getiren Şafak, şöyle devam etti:

"Yılına göre değişmekle birlikte dönümde 750 kilogramla 1 ton arasında verim alıyoruz. Yılına göre 6 bin 500 ton ile 8 bin ton arasında rekoltemiz değişiyor. Bu yıl ilkbahar yağışlarının geç terk etmesi ve zirai donlar nedeniyle rekoltede düşüklüğümüz oldu. 6 bin 500 ton civarında rekoltemiz vardı. Üretici kolileyerek üzümün kilogramını 55 lira ila 60 lira arasında satıyor. Hasat dönemi ile kış mevsiminde üzüm fiyatları arasında çiftçiler oynama yapmıyor. Hasat dönemiyle şu anki fiyatı hemen hemen aynı. Beyaz üzüm hasattan sonra mayıs ayına kadar tazeliğini koruyor, siyah üzüm yaklaşık 40 gün daha tazeliğini koruyarak yenir. Şubat ayının sonuna kadar siyah üzüm de bulunur."

Üretici Edip Mayda ise Düzme Mahallesi'nde yaklaşık 20 dönümlük alanda üzüm ürettiğini belirtti.

Ailesinin geçimini üzüm üretimiyle sağladığını ifade eden Mayda, "Bu yıl biraz seyrekti ama üzümler de kaliteli oldu, 20 ton civarında ürün aldım. Üzümü satmada sıkıntı yaşamıyoruz. Bu üzümü kasa kasa ve koliyle alıyorlar. Güneş almayan odalara koyarak, yaza kadar yiyorlar, mayısa kadar bu üzüm kalır. İstanbul ve İzmir'e de gönderiyoruz. Üzümü kolilerde saklıyoruz. Tadında hiçbir değişim yok." şeklinde konuştu.

Budak Mahallesi'nde dedelerinden kalma bağlarda üretime devam eden İsmail Güneş de 12 yıldır üzüm ürettiğini dile getirdi.

Güneş, "Pazarlamada hiçbir sıkıntımız yok, ilçede esnafa satıyoruz. Kışlık için evine alanlara satıyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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