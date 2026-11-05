Aras, Milas Belediye Başkan Vekili Gezgin\'i ziyaret edip iş birliğini görüştü

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Belediye Başkan Vekili Barbaros Gezgin'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde kendisine başarılar diledi.

Milas Belediye Başkan Vekili Gezgin, Başkan Aras'ı makamında ağırladı. Görüşmede, yerel yönetimler arası iş birliği, ilçe genelinde yürütülen ortak projeler ve hizmet planlamaları ele alındı.

Milas Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretin ardından konuşan Aras, şunları söyledi:

"Bugün meclis üyelerimizin teveccühüyle seçilen Başkan Vekilimizi Milas'ta ziyarete geldik. Öncelikle bizim seçilmiş Belediye Başkanımız Sayın Fevzi Topuz'un yargı süreçlerinden bir an önce çıkıp tekrar görevinin başına dönmesi bizim için en büyük temennidir. Bir an önce aramızda kendisini görmek istiyoruz. Bir taraftan da belediyenin iş ve işlemleri hizmetleri devam ediyor. Sayın Başkan Vekilimizle Büyükşehir Belediyesi olarak neler yapabiliriz. Milas Belediyemizin bu süreçte daha rahat çalışması için onlara verebileceğimiz destekler neler olabilir onları konuştuk."

Gezgin ise "Büyükşehrimizin her zaman arkamızda olduğunu biliyoruz. Bugün Ahmet Başkanımızla güzel ve samimi bir görüşmemiz oldu. Daha emin olduk. Ziyaretinden dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.