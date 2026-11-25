Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÖROM) tarafından yürütülen bir araştırma, gençlerin telefonlarını günde ortalama 142 kez kontrol ettiğini ortaya koydu.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Gazi Üniversitesi, ODTÜ ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle kurulan NÖROM tarafından yürütülen "Çoklu medya kullanımının nörobilişsel bedeli: Parçalanmış ekranlar, parçalanmış zihinler" başlıklı araştırma, BMC Neuroscience dergisinde yayımlandı.

Üniversite öğrencilerinin dijital alışkanlıklarını inceleyen araştırma kapsamında, 206 öğrencinin cep telefonu, tablet ve bilgisayar kullanımına ilişkin bir haftalık objektif kullanım verileri ve dijital kullanım izleri incelendi.

Öğrencilerin günlük ekran kullanım sürelerinin yanı sıra aynı anda birden fazla ekran kullanma, ekranı bölerek farklı içerikleri takip etme ve dijital içerikler arasında geçiş yapma alışkanlıkları da değerlendirildi.

Araştırma kapsamında ayrıca öğrencilerin fiziksel ve psikolojik semptomları ile dikkat ve bilişsel kontrol performansları da ölçüldü. Yaş ortalaması 21 olan öğrencilerin günlük ekran kullanım süresi yaklaşık 6 saat 40 dakika, telefonlarını kontrol etme sayısı 142, ortalama kullanım oturumu ise 2 dakika 54 saniye olarak ölçüldü.

Birden fazla cihazın aynı anda kullanılması, ekranın bölünerek farklı içeriklerin takip edilmesi ve telefonun sık sık kontrol edilmesi gibi alışkanlıkların incelendiği araştırmada, parçalı ekran kullanımının özellikle karmaşık dikkat gerektiren görevlerde daha dürtüsel tepkilerle ilişkili olduğu belirlendi.

"Dikkatimizden kaçan bir durum, gençlerimizin dikkatini dağıtıyor"

YÖK Üyesi ve Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen, gençlerin dijital ortamların içinde büyüdüğünü, yetişkinlerin ise yeni nesil dijital içerik ve kullanım biçimlerine her zaman aynı ölçüde aşina olamadığını dile getirdi.

Akıllı telefonlarda ekranın bölünerek birden fazla içeriğin aynı anda takip edilebildiğine işaret eden Belen, bu kullanım biçimlerinin gençlerin dikkatini sürdürme ve bir işe odaklanma becerileri açısından önem taşıdığını vurguladı.

Belen, "Bizim farkında olmadığımız, dikkatimizden kaçan bir durum, aslında bizim geleceğimizi oluşturacak gençlerimizin dikkatini dağıtıyor. Dikkat, odaklanma ve bir işe odaklanıp bitirememenin getirdiği ayrı bir psikolojik baskı var. Kaygı, endişe, yetersizlik duygusu." değerlendirmesinde bulundu.

Sürekli bölünen dikkatin akademik çalışmaların ve günlük görevlerin tamamlanmasını güçleştirebileceğinin altını çizen Belen, dijital cihazların eğlenmek veya dinlenmek amacıyla kullanılabileceğini ancak parçalı kullanımın alışkanlığa dönüşmesinin olumsuz sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Dijital cihazların tamamen yasaklanması yerine bilinçli kullanımın teşvik edilmesi gerektiğini belirten Belen, özellikle ders çalışma ve akademik faaliyetler sırasında dikkat dağıtan dijital ortamlardan uzaklaşılmasını önerdi.

Ailelerin, gençlerin dijital alışkanlıklarını anlamasının önemine değinen Belen, ekran kullanımının belirli zamanlarda sınırlandırılabileceğini, temel yaklaşımın dijital farkındalık ve dijital sağlık olması gerektiğini kaydetti.

"Esas problem, ekranı nasıl kullandığımız"

NÖROM araştırmacısı Dr. Öğr. Üyesi Merve Sevgi İnce, öğrencilerin ekran kullanımına ilişkin objektif verileri, fiziksel ve psikolojik belirtileri ve çoklu ekran alışkanlıklarını birlikte değerlendirdiklerini belirterek, "Esas problemin ekranı ne kadar süre kullandığımız değil ekranı nasıl kullandığımız olduğunu tespit ettik." açıklamasını yaptı.

Telefon kullanım oturumlarının ortalama 2 dakika 54 saniye sürmesinin kısa ve parçalı bir kullanım alışkanlığına işaret ettiğini belirten İnce, araştırmada akademik başarının doğrudan ölçülmediğini, bulguların dikkat ve bilişsel kontrol süreçleri üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yalnızca ekran süresini azaltmanın yeterli olmayabileceğini dile getiren İnce, dikkat yönetimini güçlendiren ve ekranların daha odaklı kullanılmasını sağlayan yaklaşımlara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Bazı öğrenciler telefonlarını 5 saniyelik aralıklarla kontrol ediyor

NÖROM doktora sonrası araştırmacısı Dr. İlkem Güzel, akıllı telefonların ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla çoklu ekran kullanımının günlük yaşamın bir parçası haline geldiğini belirtti.

Kısa sürede tüketilen dijital içeriklerin kullanıcıları bir içerikten diğerine hızla geçmeye yönelttiğini kaydeden Güzel, araştırmada bazı öğrencilerin telefonlarını 5 saniye gibi çok kısa aralıklarla açıp kapattıklarının görüldüğünü anlattı.

Güzel, "Telefon kullanım süresinden ziyade telefonun kullanım şeklinin değiştirilmesi gerekiyor." dedi.

Araştırma kapsamında önerilen "dijital hijyen" yaklaşımıyla, aynı anda birden fazla ekran veya içerik arasında aktif geçiş yapılmaması, tek bir işe odaklanılması ve özellikle akademik çalışmalar sırasında dikkat dağıtan dijital ortamlardan uzaklaşılması tavsiye edildi.