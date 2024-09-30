Arazi Anlaşmazlığı: 10 Yaralı

Bitlis'in Hizan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2'si ağır 10 kişi yaralandı.
Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Aladana ve Yoğurtlu köyleri sakinleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, Hizan, Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.
Kavganın ardından hastanelerin önünde ve köylerde güvenlik önlemi alındı.
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