ÇİFTE CİNAYETİN NEDENİ ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI
Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Hacıağa köyünde Mehmet Çakmakcı'nın yengeleri Hatun ve Elmas Çakmakcı'yı arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürdüğü ortaya çıktı. Olay sonrası kaçan Mehmet Çakmakcı'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Özkan AYDIN/IĞDIR,
Son Dakika › Güncel › Arazi Anlaşmazlığı Çifte Cinayet Getirdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?