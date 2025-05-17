Bartın\'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! 3 akrabasını tüfekle öldürdü

Bartın'da bir kişi arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, kız kardeşi, eniştesi ve yeğenini tüfekle öldürürken; şahıs gözaltına alındı.

Bartın'ın Kozcağız beldesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde Mehmet D. (65) ile kız kardeşi Havva D. (50), eniştesi Abdullah D. (55) ve yeğeni Erhan D. (35) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

ARAZİ ANLAŞMASI KANLI BİTTİ

Tartışmanın büyümesiyle Mehmet D, ortak kullandıkları tarlayı sürdükleri iddiasıyla eniştesi, kız kardeşi ve yeğenine av tüfeğiyle ateş etti.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, Abdullah ve Havva D. çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Erhan D. ise kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan Mehmet D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.