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Arazi anlaşmazlığı yaşayan çiftçinin yonca ekili 30 dekar tarlasını gece vakti sürdüler

Arazi anlaşmazlığı yaşayan çiftçi, " 2 yıllık emeğim boşa gitti" diyerek şikayetçi oldu

OSMANİYE - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan kişiler tarafından gece vakti 30 dekar yonca ekili tarlası sürülen çiftçi neye uğradığını şaşırdı. Çiftçi Adem Erdem, "2 yıllık emeğim boşa gitti" diyerek şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre Sumbas ilçesine bağlı Yazıboyu köyünde çiftçilik yapan Adem Erdem, 2 yıl önce 100 Bin TL masraf ederek 30 dekar alana yonca bitkisi ekti. Ektiği yonca bitkisinden tam hasat almaya başlamışken ve 7 yıl boyunca tarladan yonca hasadı yapmayı düşünen çiftçi Adem Erdem, tarlasını kontrole gidince şok yaşadı. Aralarında tapu davasından dolayı arazi anlaşmazlığı bulunan kişilerce Adem Erdem'e ait yonca tarlası bir gece vakti traktörle sürüldü. Tarlanın tapu kaydı ve resmi belgelerle tarlasını süren kişiler hakkında şikayetçi olan Adem Erdem soluğu Jandarma karakolunda aldı.

30 dönümlük yonca tarlasının başka kişi veya kişilerce sürülmesine tepki gösteren Erdem" Yem fiyatları almış başına gidiyor yem alacak durumumuz kalmadı. Bundan dolayı yonca ekmiştik bundan dolayı da yoncalarımız söküldüğü için hayvanlarımız aç kalacak. Zaten zor günler geçiren hayvancılık ve arıcılık sektörü bitme noktasına gelecek" dedi.