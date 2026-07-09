Arazi Kavgasında Üç Kişiyi Vurdu - Son Dakika
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Arazi Kavgasında Üç Kişiyi Vurdu

Arazi Kavgasında Üç Kişiyi Vurdu
09.07.2026 15:49
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Ordu'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle Muharrem Gülen, ağabeyi ve ailesini vurarak öldürdü.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu ağabeyi, yengesi ve yeğenini tabancayla vurarak öldüren Muharrem Gülen (61), tutuklandı.

Olay, 7 Temmuz'da, Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Muharrem Gülen, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetlisi olan ağabeyi Mehmet Gülen (66), yengesi Emine Gülen (58) ile yeğeni Resul Gülen'in (39) iş yerine gitti. Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Muharrem Gülen, tabancayla 3 kişiye ateş etti. Resul Gülen'in olay yerinde öldüğü belirlenirken, Mehmet ve Emine Gülen ise kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdi.

1 GÜN SONRA TESLİM OLDU

Olayın ardından kaçan Muharrem Gülen, 1 gün sonra emniyete teslim oldu. Emekli imam olduğu öğrenilen şüphelinin ifadesinde, ağabeyi ve yeğeniyle uzun süredir arazi anlaşmazlığı yaşadıklarını, olay günü ise çıkan tartışmanın büyümesi üzerine ateş ettiğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Kardeşler arasındaki arazi anlaşmazlığının bir süredir devam ettiği, yaklaşık 45 gün önce hayatını kaybeden annelerinin ardından husumetin arttığı öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Yaşam, Ordu, Suç, Son Dakika

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