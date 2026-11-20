Ardahan-Ardanuç yolu, Bülbülan mevkiinde yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ardahan-Ardanuç kara yolu, Bülbülan mevkisindeki yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle tüm araçların geçişine kapatıldı. Görüş mesafesini düşüren koşullar yüzünden karla mücadele yapılamayan yolda ekipler, yüksek kesim sürücülerini buzlanmaya karşı uyardı.
Ardahan-Ardanuç kara yolu, kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Kara yolunun Bülbülan mevkisinde etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi, görüş mesafesini düşürdü.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle karla mücadele çalışması yapılamayan yol, tüm araçların geçişine kapatıldı.
Ekipler, yüksek kesimlerdeki yolları kullanacak sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA
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