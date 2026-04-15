Ardahan-Ardanuç Yolu Yeniden Açıldı

Kar ve tipi nedeniyle kapanan Ardahan-Ardanuç kara yolu ulaşıma açıldı.

Kentte özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Nisan'da ulaşıma kapanan ve Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bağdeşen köyü mevkisinde ekipler karla mücadele çalışması yürüttü.

Çalışmaların ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.