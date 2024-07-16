Ardahan'da 2 otomobil çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ardahan'da 2 otomobil çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Ardahan'ın İnönü Mahallesi Hastane kavşağında meydana gelen trafik kazasında, R.Ş'nin kullandığı 53 AU 534 plakalı otomobil ile N.Y. idaresindeki 66 ADH 827 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan A.Y, B.Ş. ve G.T. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

16.07.2024 22:45
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Ardahan'da 2 otomobil çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

R.Ş'nin kullandığı 53 AU 534 plakalı otomobil, İnönü Mahallesi Hastane kavşağında N.Y. idaresindeki 66 ADH 827 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki A.Y, B.Ş. ve G.T. yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ardahan'da 2 otomobil çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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