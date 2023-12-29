Ardahan\'da 9 köy yolu ulaşıma kapandı, Erzurum ve Kars\'ta kapanan yerleşim yerlerinin yolu açıldı

Ardahan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 9 köy yolu ulaşıma kapandı, Erzurum ile Kars'ta kapanan yerleşim yerlerinin yolu ulaşıma açıldı.

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 9 köy yolunda ekiplerin çalışması sürüyor.

Kars'ın Digor ilçesinde yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Mihralibey köy yolunun açılması için çalışma başlatıldı. Tipi nedeniyle kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu yolda kar püskürtme (rotatif) aracı ile çalışma yapıldı.

Yoldaki karların savrulmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı ancak bölgede tipi etkisini sürdürüyor.

Erzurum'da bir süredir etkili olan kar yağışının ardından dün kapanan 50 yerleşim yerinin yolu, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin mücadeyesiyle açıldı.