Ardahan'da aile kavgasında 10 kişi gözaltına alındı, kayınpeder ile damat tutuklandı

Ardahan'da kayınpeder ile damat arasında başlayan ve ailelerin karışması üzerine büyüyen kavgada gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kent merkezinde Turan ve Kızıl aileleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle sona eren kavgaya karıştığı öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden kayınpeder ve damat tutuklandı. Diğer 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.